 "Укрзализныця" назначила 14 дополнительных поездов на праздники

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Так, поезд № 204/203 будет курсировать в сочетании Львов - Днепр.

Поезд № 204 Львов - Днепр будет курсировать 10, 12, 14 октября. Отправление из Львова в 21:15 и прибытие в Днепр в 11:24. Обратно поезд будет курсировать 11, 13 и 15 октября, отправление из Днепра в 15:28 и прибытие во Львов в 05:40.

Поездом также могут воспользоваться жители Белой Церкви, Смелы, Знаменки, Александрии и Каменского.

Ранее сообщалось о назначении на Покров 13 дополнительных поездов и регионального поезда № 872 Фастов - Шостка.