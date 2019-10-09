 Коболев не видит смысла в продлении действующего контракта с "Газпромом"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мне тяжело представить, почему новой компании (оператор ОГТСУ), почему украинской стороне может быть интересно продление старого контракта. Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объемы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы ее занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором", – сказал глава "Нафтогаза" в ходе проходящего в Киеве "5-го украинского газового форума".

Коболев напомнил, что новый украинский оператор уже передал российской стороне проект межоператорского соглашения (interconnection agreements), который регулирует вопрос присоединения сетей.

"Как только эти документы будут подписаны, следующим шагом мы сможем обсуждать доступные мощности, сколько мощностей необходимо "Газпрому", на какой срок, какие могут быть тарифы. Поэтому я не вижу другого пути, и я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то другие суррогатные варианты. Зачем? Какой смысл?", – добавил он.

Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что "Газпром" подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует европейское законодательство. В ином случае "Газпром" готов продлить действующий контракт на прокачку газа.

Ранее пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что в ходе прошедших в сентябре трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе российский "Газпром" впервые допустил возможность подписания контракта на транзит газа через Украину по европейским правилам после завершения действующего договора с 1 января 2020 года.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак подтвердил, что Украина представила нормативную базу работы своей газотранспортной системы, соответствующую европейскому законодательству. По словам российского министра, если Украина успеет имплементировать европейскую систему с 1 января, российская сторона будет работать по новым правилам, в противном случае Москва предложит продлить срок действия старого соглашения.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров отметил конструктивную позицию украинской и российской сторон и высказал надежду, что к следующему их раунду, который намечен на конец октября, стороны смогут продвинуться в решении ряда возникших вопросов.

При этом Шефчович отметил, что приоритеты Украины и России на прошедших в Брюсселе 19 сентября трехсторонних газовых консультациях были разными: Киев больше всего интересует транзит, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

Напомним, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.