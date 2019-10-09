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 Строительство железнодорожной ветки для снабжения углем Луганской ТЭС никогда не окупится, - Кравцов

Строительство железнодорожной ветки "Сватово – Белокуракино" для снабжения углем ДТЭК Луганская ТЭС Рината Ахметова с украинской территории стоит около 2 млрд грн и никогда не окупится.

Об этом в интервью БизнесЦензор заявил глава правления "Укрзализныци" (УЗ) Евгений Кравцов.

"Если говорить о чисто экономической целесообразности для УЗ строительства такой ветки, она не окупится никогда" – сказал Кравцов.

Напомним, Кабмин 14 августа обязал НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ для нужд Луганской ТЭС по заниженной цене, но на следующий день уведомил об отказе от этой идеи и планах найти решение об обеспечении субъектов генерации Луганской области энергоносителями без применения регулируемой специальной цены.

Как сообщалось, поставки угля на Луганскую ТЭС с апреля 2017 года осуществляются с актива ДТЭК в РФ – шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская область), так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории.

Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. С июня 2019 года Российская железная дорога не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки угля.

В настоящее время из объединенной энергосистемы Украины по цепочке воздушных линий 110 кВ можно обеспечить для области только 80 МВт. В случае остановки Луганской ТЭС на контролируемой территории области возникнет дефицит мощности в 140-220 МВт.

Ранее в ДТЭК заявляли о готовности начать работы по переоборудованию блоков ТЭС с антрацитового на газовый уголь после принятия государством решения о строительстве железной дороги на станцию для доставки угля с территории Украины. В такое переоборудование блоков ЛуТЭС ДТЭК готов вложить минимум 300 млн грн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152938
 
 
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