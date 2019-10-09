 НАПК направило в суд админпротокол на Маркарову

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По результатам полной проверки декларации Маркаровой за 2017 год установлено декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

"В декларации чиновник не указала стоимость своей квартиры и недостоверно отметила доходы, полученные ею и членами ее семьи - мужем и дочерью. Также субъект декларирования не указала ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности ей и ее мужу, и указала недостоверные сведения об имеющихся у нее и ее мужа средствах на банковских счетах", - говорится в сообщении.

Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 415 тыс. грн.

Кроме того, НАПК выявило недостоверные сведения на общую сумму 292,7 тыс. грн в исправленной декларации за 2017 год, поданной народным депутатом Украины VIII созыва Александром Супруненко. Он не задекларировал нежилое помещение, принадлежащее жене, доход и доход жены в виде страховых выплат.

Как сообщалось, Маркарова намерена в суде оспорить претензии Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) к достоверности ведомостей в ее декларации.

"Проверено три года: 2015, 2016, 2017. Составлено в отношении меня один протокол за 2017 год об админнарушении относительно "недостоверной", по мнению НАПК, стоимости декларирования квартиры, моей зарплаты в Минфине и денежных средств на счетах и некоторых незначительных доходов в целом на сумму свыше 100 и менее 250 минимумов. С протоколом не соглашаюсь, поэтому готовлюсь предоставлять эти же самые объяснения в суде", – написала Макарова в Facebook.

По ее словам, претензии агентства лежат в методологической плоскости: "При этом все задекларировано, конфликтов интересов нет. Вопросы, как и в предыдущий раз, методологические".

НАПК пригласило Макарову 3 октября прийти в ведомство для составления протоколов об административных правонарушениях по признакам подачи заведомо недостоверных ведомостей в декларации.