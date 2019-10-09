 "Укрпошта" сохранила ставку по облигациям на уровне 19%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно условиям выпуска облигаций "Укрпошты" общим объемом 600 млн грн, он разделен на три серии: "А" – на 150 млн грн с погашением 17 ноября 2020 года, "В" – на 200 млн грн с погашением 17 мая 2022 года, "С" – с погашением 14 ноября 2023 года.

Номинальная стоимость одной облигации всех серий составляет 100 тыс. грн. Процентный доход выплачивается ежеквартально

Размещение облигаций началось 21 ноября 2017 года и завершилось в июне 2018 года.

Процентная ставка по облигациям была установлена на уровне 19% годовых: для серии "А" – на первые четыре купонных периода, для серии "В" - на первые шесть купонных периода, для серии "С" – на первые восемь купонных периода. На остальные купонные периоды ставка устанавливалась эмитентом дополнительно. В случае изменения ставки держатели облигаций имеют право предъявить их к выкупу эмитентом по номинальной стоимости в конце четвертого и восьмого процентного периодов для облигаций серии "А", в конце шестого и двенадцатого периода – для серии "В", в конце восьмого периода – для серии "С".

Чистый доход от реализации продукции и услуг АО "Укрпошта" в 2018 году увеличился на 1,2 млрд грн, или на 23%, по сравнению с 2017 годом – до 6,8 млрд грн.

В 2017 году компания получила 203 млн грн убытка и увеличила чистый доход на 19,57% - до 5,5 млрд грн по сравнению с 2016 годом.

Финрезультат компании за 2016 год был уточнен по итогам аудита и составил 158 млн грн чистой прибыли и 4,6 млрд грн чистого дохода.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат компании насчитывает 76 тыс. чел., из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.