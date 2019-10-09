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 Минэкономразвития передало на приватизацию "Электротяжмаш" и ОГХК

Министерство развития экономики передало на приватизацию в Фонд государственного имущества завод "Электротяжмаш" и ЧАО "Объединенная горно-химическая компания", сообщил глава министерства Тимофей Милованов.

Об этом Милованов написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Схемы заканчиваются. Передал в Фонд госимущества на приватизацию два предприятия – "Электротяжмаш" и "Объединенную горно-химическую компанию", - заявил он.

"Первое придерживали от передачи искусственно, чтобы продолжить дерибанить активы. Второе – любимый клиент НАБУ. Там схемы были не только от предыдущей власти, но и от темных персонажей за властью", – добавил Милованов.

Советником по приватизации "Электротяжмаша" стало "KMPG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting, по приватизации ОГКХ - "BDO корпоративные финансы".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152907
 
 
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