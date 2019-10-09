 Минэкономразвития передало на приватизацию "Электротяжмаш" и ОГХК

Об этом Милованов написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Схемы заканчиваются. Передал в Фонд госимущества на приватизацию два предприятия – "Электротяжмаш" и "Объединенную горно-химическую компанию", - заявил он.

"Первое придерживали от передачи искусственно, чтобы продолжить дерибанить активы. Второе – любимый клиент НАБУ. Там схемы были не только от предыдущей власти, но и от темных персонажей за властью", – добавил Милованов.

Советником по приватизации "Электротяжмаша" стало "KMPG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting, по приватизации ОГКХ - "BDO корпоративные финансы".