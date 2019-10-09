[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.65 26.94
 Транспорт
  246  0
Все про:Винница (89) Укравтодор (335)

 "Укравтодор" выделит 56 миллионов на трассу Винница - Кучурган

Государственное агентство автомобильных дорог Украины намерено перенаправить около 56 млн грн на капремонт кучурганского участка автотрассы Р-33 (Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Великая Михайловка - Кучурган), сообщил руководитель Службы автодорог в Одесской области Олег Варивода.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Есть первый результат - уже есть первые 56 млн грн из необходимых 115 млн грн и подтверждение дофинансирования остатка за счет сверхплановых поступлений в Дорожный фонд!", - отметил он.

В официальном письме "Укравтодора" и.о. главы Одесской областной госадминистрации Светлане Шаталовой, скрины которого обнародовал Варивода, говорится о том, что закон, позволяющий перенаправить часть нерастраченных средств на реализацию программы "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения" уже принят Верховной Радой и ожидает подписания президентом.

В дальнейшем "Укравтодор" планирует направить около 56 млн грн на капремонт автодороги Р-33 в Одесской области.

Кроме того, совместно с "Укравтодором", Министерством инфраструктуры и Офисом президента создана рабочая группа, по улучшению состояния автодороги Р-33 и направления в 2019 году средств на ремонтно-строительные работы на указанной дороге за счет остатков средств от сверхплановых поступлений в Дорожный фонд.

Помимо этого, в письме "Укравтодора" указывается, что ремонт автодорог в Одесской области будет приоритетом в 2020 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152902
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Кабмин Киев Нацполиция правоохранительные органы Россия США Формула Штайнмайера
 
 
 
 
 
 вверх