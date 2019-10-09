 "Укравтодор" выделит 56 миллионов на трассу Винница - Кучурган

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Есть первый результат - уже есть первые 56 млн грн из необходимых 115 млн грн и подтверждение дофинансирования остатка за счет сверхплановых поступлений в Дорожный фонд!", - отметил он.

В официальном письме "Укравтодора" и.о. главы Одесской областной госадминистрации Светлане Шаталовой, скрины которого обнародовал Варивода, говорится о том, что закон, позволяющий перенаправить часть нерастраченных средств на реализацию программы "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения" уже принят Верховной Радой и ожидает подписания президентом.

В дальнейшем "Укравтодор" планирует направить около 56 млн грн на капремонт автодороги Р-33 в Одесской области.

Кроме того, совместно с "Укравтодором", Министерством инфраструктуры и Офисом президента создана рабочая группа, по улучшению состояния автодороги Р-33 и направления в 2019 году средств на ремонтно-строительные работы на указанной дороге за счет остатков средств от сверхплановых поступлений в Дорожный фонд.

Помимо этого, в письме "Укравтодора" указывается, что ремонт автодорог в Одесской области будет приоритетом в 2020 году.