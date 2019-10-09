 Украина снизила импорт угля на 4,4%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Государственной фискальной службы, уголь импортирован на $2 млрд 89,492 млн, что на 4,7% меньше, чем в январе-сентябре-2018 ($2 млрд 191,755 млн).

При этом из РФ поступил уголь на $1 млрд 217,58 млн (доля в импорте 58,27%), США – на $667,294 млн (31,94%), Казахстана – на $94,992 млн (4,55%), других стран – на $109,626 млн (5,25%).

Кроме того, Украина за девять месяцев 2019-го экспортировала 13,157 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $0,508 млн, в т.ч. в Молдову – на $0,38 млн, в Венгрию – на $0,096 млн, Польшу – на $0,032 млн.

Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а экспортировала – на $775,109 млн, 2012 – на $2 млрд 637,028 млн и $609,392 млн соответственно, 2013 – на $1 млрд 973,751 млн и $737,009 млн, 2014 – на $1 млрд 773,195 млн и $521,017 млн, 2015 – на $1 млрд 632,478 млн и $53,651 млн, 2016 – на $1 млрд 467,091 млн и $44,762 млн, 2017 – на $2 млрд 744,062 млн и $105,494 млн, 2018 – на $3 млрд 35,349 млн и $8,649 млн.