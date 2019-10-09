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Все про:аукцион (599) Херсон (112) Курченко (174)

 Аукцион по продаже Херсонской нефтеперевалки Курченко прошел безрезультатно

Аукцион по продаже государственной исполнительной службой Министерства юстиции Херсонского нефтеперевалочного комплекса (ХНП), выставленного на торги в рамках исполнительного производства в счет погашения кредита Нацбанка Украины Реал Банку, завершился безрезультатно из-за отсутствия покупателей.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Торгов по ХНП не будет, так как нет заявок с оплаченным гарантийным взносом", – сообщили в ГП "СЕТАМ", на электронной площадке OpenMarket которого на 9 октября был назначен этот аукцион.

Начальная цена реализации составляла 201,5 млн грн.

Согласно информации в реестре судебных решений, между НБУ и ПАО "Реал Банк" был подписан договор о предоставлении стабилизационного кредита для поддержания ликвидности путем открытия невозобновляемой кредитной линии в сумме 800 млн грн на срок с 8 ноября 2013 года до 1 ноября 2015 года. С целью обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору имущественный поручитель Реал Банка – ООО "Всеукраинский промышленный союз" передал управлению Нацбанка имущественный комплекс Херсонской нефтеперевалки.

Как сообщалось, ранее подконтрольная структурам беглого Сергея Курченко Херсонская нефтеперевалка в сентябре 2014 года решением Приморского суда Одессы была передана в управление ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" (ПОНП).

В конце июля 2019 года Киевский районный суд Одессы передал недвижимое имущество нефтеперевалки уже в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152894
 
 
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