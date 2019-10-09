 Аукцион по продаже Херсонской нефтеперевалки Курченко прошел безрезультатно

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Торгов по ХНП не будет, так как нет заявок с оплаченным гарантийным взносом", – сообщили в ГП "СЕТАМ", на электронной площадке OpenMarket которого на 9 октября был назначен этот аукцион.

Начальная цена реализации составляла 201,5 млн грн.

Согласно информации в реестре судебных решений, между НБУ и ПАО "Реал Банк" был подписан договор о предоставлении стабилизационного кредита для поддержания ликвидности путем открытия невозобновляемой кредитной линии в сумме 800 млн грн на срок с 8 ноября 2013 года до 1 ноября 2015 года. С целью обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору имущественный поручитель Реал Банка – ООО "Всеукраинский промышленный союз" передал управлению Нацбанка имущественный комплекс Херсонской нефтеперевалки.

Как сообщалось, ранее подконтрольная структурам беглого Сергея Курченко Херсонская нефтеперевалка в сентябре 2014 года решением Приморского суда Одессы была передана в управление ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" (ПОНП).

В конце июля 2019 года Киевский районный суд Одессы передал недвижимое имущество нефтеперевалки уже в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).