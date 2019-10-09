 JKX Коломойского и Хомутынника увеличила среднесуточную добычу на 19%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщила компания на Лондонской фондовой бирже в среду, в Украине в январе-сентябре-2019 добыча выросла на 51% к январю-сентябрю-2018 – до 5,535 тыс. boepd, в том числе газа – на 55%, до 765 тыс. куб. м в сутки, нефти и конденсата – на 33%, до 1,033 тыс. boepd.

В то же время средняя цена газа за указанный период 2019 года в Украине снизилась на 21% к аналогичному периоду 2018 года – до $226 за 1 тыс. куб. м, нефти – на 15%, до $61 за баррель.

Компания уточнила, что в третьем квартале этого года по сравнению со вторым среднесуточная добыча возросла на 13% – до 11,719 тыс. boepd, в том числе в Украине – на 16%, до 6,217 тыс. boepd. В частности, рост добычи газа в Украине составил 14% – до 842 тыс. куб. м в сутки, нефти и конденсата – 26%, до 1,26 тыс. boepd.

"Это самый высокий уровень добычи нефти за квартал и с начала года за период с 2013 года", – отмечается в сообщении.

Увеличение добычи нефти в третьем квартале 2019 года является результатом двух недавно пробуренных новых скважин: NN81 и IG142, уточняет JKX.

Одновременно в третьем квартале продолжилось снижение цены газа – в среднем до $175 за 1 тыс. куб. м по сравнению с $215 за 1 тыс. куб. м во втором квартале и $269 за 1 тыс. куб. м - в первом.

JKX указывает, что ее свободные денежные средства на конец сентября этого года составляли $9,5 млн (кварталом ранее – $10,7 млн). Помимо этого у компании были запасы нефти и газа на сумму около $11,5 млн ($8 млн): 54 млн куб. м газа и 25 тыс. баррелей нефти.

Компания сообщила, что в настоящее время в Украине работают две буровые установки. Один из них бурит скважину WM4 на Западно-Машевской площади, а вторая, более крупная, занимается бурением бокового ствола скважины R101 - первого бокового ствола, пробуренного ПГНК для нацеливания на Визейские ярус на севере Руденковского месторождения.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и РФ. Крупнейшими акционерами JKX на 29 марта этого года были Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd – 11,45% и Interneft Ltd – 6,16%.

Принадлежащая JKX "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной – на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.

JKX в 2018 году получила чистую прибыль в размере $15,26 млн по сравнению с чистым убытком $17,66 млн годом ранее, это была первая прибыль по итогам года впервые с 2013 года. Ее выручка увеличилась на 24,4% – до $92,87 млн благодаря более высоким ценам продажи продукции в Украине.