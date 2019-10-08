 Ахметов покупает комбинат по производству огнеупоров у экс-нардепа от Партии регионов

Об этом сообщает пресс-служба Комитета, передает БизнесЦензор.

"Указанное дело возбуждено с целью проведения углубленного исследования влияния концентрации на товарные рынки, на которых действуют участники соответствующей концентрации, в частности, огнеупоров (огнеупорных изделий и материалов), а также огнеупорных глин, которые являются сырьем для производства огнеупоров", – сказано в сообщении.

Согласно данным в системе раскрытия информации Агентства развития инфраструктуры фондового рынка, по состоянию на второй квартал 2019 года подконтрольному "Метинвесту" Рината Ахметова "Запорожскому металлургическому комбинату "Запорожсталь" принадлежит 24,99% акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат". Остальные крупные пакеты акций принадлежат семье бывшего народного депутата от Партии регионов в 2006-2014 годах Владислава Лукьянова.

Vesco Limited входит в соства "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова и объединяет предприятия "Веско", "Дружковское рудоуправление", "Огнеупорнеруд".

Компания является крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы.

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