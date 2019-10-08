 Нацбанк согласовал новый состав набсовета "Приватбанка"

Как сообщает пресс-служба банка, всего в набсовет входит 9 членов, кандидатуры еще двух из них были утверждены ранее, передает БизнесЦензор.

"Три года назад "Приватбанк" стал первым государственным банком в Украине, который получил независимый наблюдательный совет и начал активно воплощать международные стандарты корпоративного управления. Сейчас эффективность, прибыль и качество обслуживания в банке свидетельствуют о целесообразности такой стратегии реформирования", – отметила глава набсовета банка Шэрон Искья.

Она также высказала удовлетворение уровнем взаимодействия и сотрудничества с нынешним составом правления "Приватбанка".

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Как сообщалось, 17 июля Кабмин назначил независимыми членами набсовета "Приватбанка" Себастьяна Шьонайх-Каролата, Ольгу Томаш и Романа Сульжика.

Обновленный состав наблюдательного совета "Приватбанка" на первом заседании 31 июля избрал главой Шэрон Icки, которая в прошлом была международным советником Управления технической помощи Казначейства США и экспертом-консультантом МВФ.

Ранее Кабинет министров вывел из состава наблюдательного совета "Приватбанка" независимых членов-иностранцев, которые вошли в него сразу после национализации финучреждения, в том числе возглавлявшего совет автора программы реформирования банковской системы Турции Энгина Акчакочу, управляющего партнера инвесткомпании Apollo Management Андреа Монетту и автора реформы финсектора в Ирландии Стивена Силиги.

Соответствующее распоряжение Кабмин принял 5 июля в связи с тем, что указанные члены набсовета 13 июня отказались от повторного назначения в него, утвержденного распоряжением Кабмина от 22 мая.

Одновременно правительство распоряжением от 5 июля назначило в набсовет крупнейшего украинского банка Юлию Мецгер как представителя государства от президента. До этого назначения она была заместителем начальника отдела правового обеспечения банковской деятельности юридического управления "Укрэксимбанка", ранее возглавляла отдел корпоративного права ООО "Юридическая компания "Легальто".

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