 Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа, снизив ставки

Об этом свидетельствуют данные Минфина о результатах проведенного аукциона по продаже государственных ценных бумаг, передает БизнесЦензор.

В частности, 2,12 млрд грн поступило от продажи трехлетних ОВГЗ при спросе 2,92 млрд грн. Еще 27,23 млн грн принесла продажа ценных бумаг сроком обращения 6 месяцев (при спросе 167,41 млн грн), а 7,51 млн – годичных облигаций.

Как отмечает пресс-служба Минфина, при этом ставки доходности по ОВГЗ удалось в очередной раз снизить.

Так, ставка доходности по шестимесячным ОВГЗ составила 15,65% (снижение на 25 базисных пунктов), по годичным осталась на уровне 15,09%, а по трехлетним – снижена на 20 базисных пунктов, до 15,42%.

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Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 1 октября, разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 77,19 млн грн, по сравнению с 13,2 млрд грн неделей ранее. Тогда аукцион по продаже ОВГЗ впервые был проведен через платформу Bloomberg.

Ранее государственный уполномоченный по госдолгу Юрий Буца отмечал, что Минфин планирует сократить предложение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первичных аукционах, что может стимулировать вторичный рынок ценных бумаг.

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