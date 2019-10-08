 Российские банки отказываются открывать депозиты в евро

Как сообщила пресс-служба кредитной организации, банк принял это решение, "следуя текущим рыночным трендам", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По уже открытым вкладам в евро российский госбанк обещает продолжить выполнять все обязательства согласно условиям и сроку договора.

"Клиентам по-прежнему доступна возможность открытия счета, оформления карты и хранения средств на накопительном счету в евро. Комиссию за обслуживание по ним банк в настоящее время не взимает", – говорится в сообщении.

Предполагается, что депозитов в других валютах изменения не коснутся.

Крупнейший банк в РФ – государственный "Сбербанк" – прекратил прием вкладов в евро с 19 сентября текущего года в связи с оптимизацией линейки вкладов. Для клиентов остается доступным счет в евро со ставкой 0,01%.

Перестали принимать вклады в евро также российские "Альфа-банк", "Открытие", "Райффайзенбанк", "Росбанк", "Ситибанк".

Возможность открыть вклад в европейской валюте пока остается у клиентов "Газпромбанка", "Россельхозбанка", "Промсвязьбанка", "Юникредит банка", "Московского кредитного банка", "Совкомбанка" и ряда других.

Читайте также: Россия готовится к снижению цен на нефть до $50 за баррель, – Минэнерго РФ

Как сообщалось, Банк России ранее предложил обсудить возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам в России.

Как пояснили в ЦБ РФ, при размещении средств в европейские активы высокого качества российские банки сталкиваются с отрицательными ставками, при этом привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам в силу отсутствия такой возможности в гражданском законодательстве. Из-за этого российские банки могут получать отрицательную маржу.

Позднее первый зампред Банка России Сергей Швецов пояснил, что в первую очередь обсуждается возможность введения отрицательных ставок по депозитам юрлиц, распространение такой возможности на вклады физлиц не обсуждается.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram