[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Крупнейшие месторождения "Укргаздобычи" истощены на 75%

По состоянию на 1 января 2019 года балансовые запасы "Укргаздобычи" составили 554 млрд кубометров, но крупнейшие по добыче месторождения истощены более чем на 75%, а естественное падение достигает 1,5 млрд кубометров газа в год.

Об этом заявил директор по вопросам геологии "Укргаздобычи" Мирон Фирман, передает БизнесЦензор.

В рамках Шестой международной научно-практической конференции "Недропользование в Украине. Перспективы инвестирования " выступил с докладом о состоянии и перспективах наращивания ресурсной базы компании.

Как говорится в сообщении компании, в таких условиях для компании критически важно пополнять ресурсный портфель новыми участками и проводить доразведку на имеющихся площадях. Именно поэтому "Укргаздобыча" активно принимало участие в трех раундах нефтегазовых аукционов, и с начала их проведения приобрела 14 новых спецразрешений.

Для повышения эффективности добычи и удержания объемов естественного падения компания внедряет масштабную программу работ по 3D сейсмике по широкоазимутальной методике исследований и современную специализированную обработку и интерпретацию полученных данных, а также современные методы и технологии на всех этапах геологоразведочных работ, в том числе геофизических исследований скважин и оценки геологических рисков.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152810
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
если бы власть имущие не спекулировали газом , то ничего бы и не истощалось , а сейчас снова хотят повысить цену для населения и льют в уши об истощениях , только истощилось население от таких тарифов , а газа в Украине более чем достаточно для себя , в частности Харьков и область вполне могут получать газ по себестоимости , потому как ГТС построена при СССРе , и ниодна власть копейки не вложила в это , а только получает , и расказует о подорожании транспортировки газа.......коррупция и воровские схемы -- вот вся причина
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