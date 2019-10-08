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 "Укрлендфарминг" завершил посев озимой пшеницы

Группа компаний "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка, один из крупнейших украинских аграрных холдингов, завершила посевную озимой пшеницы, тогда как в целом по Украине из-за неблагоприятных погодных условий аграриями засеяно лишь 65% площадей под озимые зерновые.

Об этом сообщил руководитель департамента агропроизводственной деятельности "Укрлендфарминга" Владислав Тютюнник, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам главы департамента, несмотря на сложности с дождями, группа компаний "Укрлендфарминг" закончила посев озимой пшеницы под урожай 2020 года на полях в 22 областях Украины практически согласно плану.

"Полное отсутствие осадков в августе и сентябре на большинстве территорий Украины существенно отличает посевную кампанию этого года от прошлогодней. В условиях, когда на глубине в 1 метр нет запасов почвенной влаги почти 60 дней, мы вынуждены были немного перенести посев на более поздний срок, чем планировали. Но, в конце концов, финишировали лишь с небольшим отклонением от плана", – отметил Владислав Тютюнник, комментируя ход посевной.

Топ-менеджер отметил, что особенностью этого сезона стала засуха в августе и сентябре, которая также поставила вызовы агропроизводителям в борьбе с вредителями.

"Отсутствие влаги оказало влияние на развитие вредителей, ведь для них благоприятные условия – это погода без осадков и высокие суточные температуры (жара). В этом году тля и рапсовая моль особенно прогрессируют на посевах рапса озимого, в частности на юге Украины. Приходится проводить экстрамероприятия, чтобы предотвратить негативные последствия и неконтролируемое распространение данных вредителей", – добавил Тютюнник.

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Напомним, группа компаний "Укрлендфарминг" – вертикально интегрированный сельскохозяйственный холдинг Украины, который обрабатывает более 500 тыс. га плодородных земель – один из крупнейших земельных банков черноземов в стране. Входит в топ-10 мировых холдингов по объему земельного банка. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, семенного материала, производстве яиц и яичных продуктов, мяса и молока.

Владельцем агрохолдинга "Укрлендфарминг" является бизнесмен Олег Бахматюк.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152805
 
 
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