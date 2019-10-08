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 Валютная выручка от экспорта черных металлов упала на 10%, – ГФС

Металлургические предприятия Украины в январе-сентябре 2019 года снизили поступления от экспорта черных металлов на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $6,94 млрд с $7,74 млрд.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным ГФС, за этот период на черные металлы пришлось 18,7% общего объема поступлений от экспорта товаров против 22,39% за девять месяцев прошлого года.

В то же время Украина в январе-сентябре 2019 года снизила импорт аналогичной продукции на 5% – до $963,82 млн.

В том числе в сентябре поступления от экспорта черных металлов составили $637,09 млн. В то же время их импорт в сентябре составил $106,19 млн.

Кроме того, Украина в январе-сентябре 2019 года снизила экспорт металлоизделий на 4,7% – до $791,16 млн. В сентябре их поставлено на $77,35 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 23,1% – до $835,78 млн. В сентябре их ввезено на $106,79 млн.

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Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом – до $9,94 млрд. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152803
 
 
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