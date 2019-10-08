 АРМА начнет проводить оценку активов перед их продажей на аукционе

Как сообщает пресс-служба ведомства, также АРМА введет практику размещения всех объявлений о реализации арестованного имущества на официальном веб-сайте, в соцсетях и в национальных интернет изданиях, передает БизнесЦензор.

"В конце концов, в структуре АРМА будет создан отдел, ответственный за маркетинг и продвижение конкурсов по отбору управляющих и продаже арестованного имущества", – отмечается в сообщении.

В то же время в Нацагентстве планируют инициировать вопрос о разработке специальных правил определения стартовой цены лотов при их реализации по специальному закону об АРМА для субъектов оценочной деятельности.

"В ближайшее время АРМА инициирует такие консультации с Фондом государственного имущества Украины", – сказано в сообщении.

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При этом в ведомстве отмечают, что реализация АРМА арестованного имущества происходит исключительно на электронных торгах, где цена продажи формируется по результатам аукциона.

"На практике стартовая цена лота может в разы отличаться от конечной цены реализации. В то же время, невысокая стартовая цена лота привлекает большее количество потенциальных покупателей", – считают в Нацагентстве.

В АРМА также указывают, что на цену реализуемого коррупционного имущества влияет наличие его ареста, действия владельцев арестованного имущества, в том числе: обжалование решений и действий АРМА по организации продажи имущества, обжалование договоров купли-продажи имущества, инициирование обеспечений исков в форме запрета АРМА организовывать продажу имущества и тому подобное.

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