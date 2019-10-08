 Глава Фонда госимущества поддержал ликвидацию схемы Яценко с реестром недвижимости

Об этом заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Моя четкая позиция – убрать "прокладки" и автоматизировать внесение данных. Процесс должен быть понятным и прозрачным, собственно, таким, каким он и должен был стать с введением Единой базы и модуля оценки. Каждый продавец имущества сам или при помощи оценщика (по своему выбору) может подавать информацию об оценке для расчета налогов в Единую базу данных отчетов об оценке имущества", – заявил Сенниченко.

По словам главы Фонда, модуль автоматически определяет стоимость объекта и в случае несогласования такой стоимости может определить рыночную стоимость, обратившись к оценщику.

"Наиболее близкая к справедливой системе инициатива заложена в законопроекте 2047, который подан в Верховную Раду для рассмотрения в ближайшее время", – отметил Сенниченко.

При этом глава ФГИ указал, что Фонду потребуется технически доработать возможность внесения данных отчетов об оценке в Единую базу без участия площадок. Однако Фонд готов модернизировать базу данных в кратчайший срок.

Сенниченко подчеркнул, что на данный момент посредники наделены эксклюзивным правом вносить информацию в Единую базу.

"Именно их легализацию под видом изменений в Налоговый кодекс провели в 2018 году. Именно за такую "реформу" проголосовали в Верховной Раде: вместо того, чтобы любой гражданин или оценщик мог напрямую вносить данные в систему, внедрили электронные "площадки", которые делают это за отдельную плату. Она составляет 1,8 тыс. грн с каждого отчета об оценке… И это не просто конкурирующие площадки – это четыре "свои" площадки, в круг которых попасть невозможно", – добавил Сенниченко.

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Отметим, 4 сентября группа народных депутатов (Павел Фролов, Роксолана Пидласа, Анастасия Красносельская, Ирина Верещук, Андрей Герус – "Слуга народа", Александра Устинова – "Голос" и др.) зарегистрировала в парламенте законопроект №2047, который предлагает отключить авторизированные электронные площадки от Единой базы данных отчетов об оценке.

Кроме этого, проект закона предлагает регистрировать в этой базе не только информацию об отчетах, но и сами отчеты, что позволит усложнить деятельность недобросовестных оценщиков и занижение стоимости объектов. Авторы законопроекта полагают, что таким образом удастся избежать практики заполнения форм регистрации отчетов об оценке без реальных отчетов, что искажает данные и вводит в заблуждение ФГИ.

Таким образом, регистрацию отчетов смогут проводить оценщики недвижимости и нотариусы напрямую через Единую базу. Также предлагается установить плату за регистрацию отчетов в размере 0,5% от минимальной зарплаты за одну операцию.

В то же время 13 сентября 2019 года другая группа депутатов (Александр Качура, Максим Зуев, Богдан Кицак, Алина Загоруйко, Евгений Пивоваров – "Слуга народа" и др.) зарегистрировали законопроект №2047-1, который предлагает создать унифицированную систему определения налоговой стоимости недвижимости, а также расширить функционал авторизированных электронных площадок.

Как сообщалось, Верховная Рада в декабре 2017 года одобрила создание Единой базы данных отчетов по оценке недвижимости, мотивируя это борьбой с "черными" риэлторами. Таким образом, парламент обязал субъектов оценочной деятельности вносить в нее информацию из отчетов об оценке недвижимости через автоматизированные электронные площадки.

Летом 2018 года Фонд госимущества обязал специалистов по оценке имущества сдавать отчеты с помощью сайтов-посредников ("авторизованные электронные площадки"), которые оказались связаны между собой и с окружением одиозного нардепа Антона Яценко.

Как выяснилось, электронные площадки выполняют исключительно посреднические функции передачи информации, похожие на электронную почту. При этом площадки по своему усмотрению устанавливают плату за свою услугу, которая в течение года уже возросла с 510 до 1356 гривен за каждое обращение в госреестр. Оплату этих услуг регистраторы возлагают на продавцов квартир. При этом площадки лишают доступа к государственной базы тех регистраторов, которые позволяют себе публичную критику монополистов.

АМКУ расследует антиконкурентные согласованные действия площадок с ноября 2018 года. Еще до официального старта расследования выяснилось, что они не отвечают на информационные требования Комитета.

После этого Верховная Рада внесла в Налоговый Кодекс поправку, которая запретила Антимонопольному Комитету заниматься расследованием по любым объектам, связанным с правами интеллектуальной собственности.

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