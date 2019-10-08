 Суд начнет рассмотрение апелляции "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, – "Нафтогаз"

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook, передает БизнесЦензор.

Наверное символично, что день юриста встречаю в Стокгольме, где вместе с лучшими юристами мира готовимся к слушаниям в апелляционном суде относительно решения арбитража против "Газпрома". Первое дело (а их всего три) касается прежде всего решения арбитража, которое обнулило наши обязательства по положению контракта "бери или плати". За это решение Украина теперь не должна платить "Газпрому" около $80 млрд. Неудивительно, что они хотят его оспаривать. Слушания начинаются завтра", - написал Витренко.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Газпром" подал апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа. Тем не менее, в отчетности по РСБУ "Газпром" указал, что зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной в размере $4,7 млрд.

Не дожидаясь решения апелляции, "Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.

"Нафтогаз" уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram