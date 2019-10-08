 Прокуратура открыла дело о растрате 85 миллионов при создании корветов для ВМСУ

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, дело открытор по итогам аудита использования бюджетных средств Министерством обороны по государственному оборонному заказу, передает БизнесЦензор.

"Предварительно факты злоупотребления оценены как, содержащие признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)", – отмечается в сообщении.

Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Кабмин утвердил новую редакцию государственной целевой оборонной программы "Корвет" на 2011-2028 годы по созданию многоцелевых боевых кораблей класса "корвет" в интересах ВМСУ, реализация которой была фактически остановлена в 2014 году.

В соответствии с новой редакцией, сроки реализации оборонной госпрограммы смещены с 2021-го на 2028 год. Общий объем госфинансирования увеличен на 15,72 млрд грн (на 97%) – до 31,93 млрд грн с 16,22 млрд грн.

Сдача головного корабля заказчику, планируемая ранее на 2016 год, намечена на 2022 год. До 2028 года планируется построить четыре корвета.

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Напомним, в рамках заключенного в 2009 году с Минобороны контракта в 2012 году на мощностях ПАО "Черноморский судостроительный завод" (ЧСЗ), входящего в cудостроительный субхолдинг SMG "Смарт-холдинга" бизнесмена Вадима Новинского, было начато строительство первого украинского корвета "Владимир Великий".

Какбмин вывел из госпрограммы находящийся в процедуре банкротства "Черноморский судостроительный завод" Новинского, который выступал головным ее исполнителем, в декабре 2018 года.

По данным СМИ, объем направленного в 2007-2013 годах на создание головного корабля серии объем госфинансирования составил порядка 570 млн грн.

Согласно данным SMG, техническая готовность законсервированного корвета "Владимир Великий" оценивается в 17%.

В феврале 2017 года Минобороны сообщило о планах возобновления госпрограммы "Корвет", а также начатых военным ведомством переговорах с судпромом по переуступке заключенного в 2009 году с ЧСЗ контракта на строительство корвета. Ранее планировалось, что в общем объеме кооперации по программе доля зарубежных поставщиков вооружений составит около 20%. В число зарубежных партнеров входили европейские DCNS, MBDA, EuroTorp.

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