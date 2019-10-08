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 Россия готовится к снижению цен на нефть до $50 за баррель, – Минэнерго РФ

Министерство энергетики в стратегии на среднесрочную перспективу исходит из цены на нефть в $50 за баррель.

Об этом министр энергетики РФ Александр Новак заявил в интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Россия24", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Министр отметил, что это достаточно консервативный сценарий, но на базе этого прогноза сформирован прогноз социально-экономического развития страны.

"Если цены будут выше, как мы видим сегодня, это значит дополнительные возможности для экономики, дополнительные поступления в бюджет, дополнительные возможности для создания резервных фондов на случай, если цены опустятся ниже $50", – сказал Новак.

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Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures днем во вторник снизилась до $57,61 за баррель, что на $0,74 (1,27%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX подешевел на $0,69 (1,31%) – до $52,06 за баррель.

Как сообщалось, ранее в официальных документах Минэнерго впервые появилось упоминание о возможности спада мирового спроса на нефть после 2030-х годов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152778
 
 
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