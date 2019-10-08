 Протестующие в Эквадоре захватили месторождения нефти и вынудили власти покинуть столицу

Как сообщило министерство электроэнергетики страны, подобный шаг вызван "захватом группами лиц, не имеющих отношения к их деятельности", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Представители компании "ведут с ними мирные переговоры", добавили в ведомстве. Приостановка добычи означает снижение добычи на 60 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщает Deutsche Welle, в связи с протестами президент Эквадора Ленин Морено сообщил о переводе правительства в город Гуаякиль.

В то же время глава государства выступил с обвинениями в адрес своего предшественника. По его словам, бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, а также президент Венесуэлы Николас Мадуро осуществляют попытки организовать в стране государственный переворот.

По словам президента Эквадора, мародерство и вандализм со стороны протестующих, которые выступают против повышения цен на топливо, свидетельствуют об их стремлении к разрушению государственного порядка в стране.

Протесты в Эквадоре начались из-за резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой госсубсидий. Власти больше не могут позволить себе субсидировать его покупку, объяснил президент Ленин Морено.

С начала октября стоимость топлива подскочила более чем вдвое. Глава государства ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней и отменил трехдневный визит в Германию.

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В то же время в столицу направляется не менее 20 тысяч представителей коренных народов Эквадора и фермеров. Первые группы уже достигли Кито 7 октября. Глава МВД Мария Паула Рома сообщила, что в ночь на вторник демонстранты уже подожгли один из полицейских участков. Кроме того, протестующие окружили здание Конгресса. Крупная акция протеста в эквадорской столице запланирована на 9 октября.

Массовые акции парализовали работу общественного транспорта во многих городах республики. Стражи порядка задержали 477 человек.

С начала протестов один мирный житель погиб, еще 77 человек получили ранения. Большинство из пострадавших - сотрудники сил безопасности Эквадора, заявила глава МВД Мария Паула Ромо.

Субсидии на топливо были введены в Эквадоре в 1970-х годах. Их упразднение является частью пакета экономических мер, с помощью которых власти хотят бороться с кризисом в стране. Эквадор ранее получил от Международного валютного фонда кредит в размере $4,2 млрд и обязался в ответ сократить госрасходы. Программа субсидий обходилась бюджету в $1,3 млрд в год.

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