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 Гончарук объявил об увеличении расходов на оборону в 2020 году

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что в следующем году расходы на оборону будут увеличены.

Об этом Гончарук сказал на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В публичной плоскости обсуждается, что "зрада", что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены", - сказал Гончарук.

По его словам, в процентном соотношении данные расходы сохранятся на уровне 5,4% от общего фонда бюджета, а в абсолютных цифрах расходы на Минобороны увеличатся до 136,6 млрд грн.

Премьер отметил, что, пока Украина находится в состоянии внешней агрессии, никаких сокращений расходов на оборону или сокращения социальных стандартов защитников быть не может.

Как сообщалось, согласно утвержденному проекту госбюджета на 2020 год, на обеспечение национальной безопасности и обороны планируется выделить 245,8 мрлд грн, в том числе 207,8 млрд – расходы по бюджетным программам, 10 млрд грн – государственные гарантии, 28 млрд грн – дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной програмне СНБО "Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону", которые будут распределены отдельно по решению СНБО.

При этом в бюджет Министерства обороны заложено 102 млрд грн при оценке необходимой цифры в 220 млрд грн, на Государственную пограничную службу в проект бюджета на следующий год предусмотрены расходы в размере более 10 млрд грн, на Национальную гвардию – более 12 млрд грн. На финансирование Министерства внутренних дел – более 83 миллиарда..

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152772
 
 
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