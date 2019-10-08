 "Укрзализныця" назначила еще три дополнительных поезда из Киева на выходные

Таким образом, в целом на праздники в наиболее популярных направлениях уже назначены 13 дополнительных поездов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

В частности, поезд №217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов отправится из Киева 11 и 13 октября в 15:02 и прибудет в Рахов утром следующего дня в 08:07. Обратно из Рахова отправление запланировано 12 и 14 октября в 17:49 и прибытие в Киев в 09:14.

Поезд №177 Киев - Хмельницкий будет курсировать в обоих направлениях 12 и 14 октября, отправление из Киева в 05:15, прибытие в Хмельницкий в 11:53. Отправление из Хмельницкого в 12:51 и прибытие в столицу в 20:37.

Поезд №239 Киев - Ужгород осуществит рейсы 11 и обратно 12 октября. Отправление из Киева в 19:47 и прибытие в Ужгород в 10:58. Обратно из Ужгорода отправление в 18:15 и прибытие в Киев в 08:37.

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Кроме того, назначен региональный поезд №872 Фастов - Шостка, который будет курсировать 12 и 14 октября. Отправление из Фастова запланировано в 7:32, прибытие в Киев в 08:45 и в Шостку в 13:25. Обратно из Шостки отправление в 13:50, прибытие в Киев – в 18:17 и в Фастов – в 19:22.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" назначила десять дополнительных поездов ко Дню защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы в самых популярных направлениях – во Львов, Днепр, Одессу и Ужгород.

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