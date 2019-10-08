 Счетная палата оценила недополученные доходы госбюджета в 78 миллиардов

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан по итогам проведенного анализа выполнения госбюджета по итогам трех кварталов 2019 года в части поступлений, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам главы Счетной палаты, продолжается увеличение объема невыполнение плана доходов.

В частности, доходы общего фонда госбюджета в январе - сентябре не выполнены на 37,5 млрд грн (5,4%).

"За это время не поступило 31,1 млрд грн (13%) плана НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров. На 10,5 млрд грн (25,6%) не выполнен план по поступлению акцизного налога с произведенных в Украине табака и табачных изделий. Еще одна проблема – недополучено 8 млрд грн (19,7%) поступлений части прибыли государственных предприятий и дивидендов на государственную долю", – уточнил Пацкан.

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Глава Счетной палаты напомнил, что в прошлом году невыполнение плана поступлений было вдвое меньше и составило 17,2 млрд грн (2,8%). При этом по вышеуказанным источниками план тоже не выполнялся.

"Бюджет недополучил и немалые средства от заимствований. Из внешних источников при плане 92,5 млрд грн удалось заимствовать лишь 56,2 млрд грн. А это – 60,7% плана отчетного периода", – отметил Пацкан.

Глава Счетной палаты уточнил, что в целом поступления от заимствований за указанный период составляли 352,2 млрд грн, что меньше плана на 36,3 млрд грн (9,3%). Пацкан отметил, что эти поступления получены прежде всего от размещения облигаций внутреннего государственного займа.

"Который год подряд, хронически бюджет недополучает средства от приватизации государственного имущества. За 9 месяцев план выполнен лишь на 3%. Я надеюсь, что при принятии государственного бюджета на 2020 год будет заложен реалистичный показатель поступлений от приватизации", – отметил глава Счетной палаты, уточнив, что при плане поступлений от приватизации в 13,4 млрд грн за три квартала получено лишь 0,4 млрд грн.

Пацкан также напомнил, что в первом квартале невыполнение плана поступлений общего фонда государственного бюджета составило 31,6 млрд грн, в первом полугодии – 38,3 млрд грн.

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