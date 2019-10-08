[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.67 27.01
 Корпоративные отношения
  821  0
Все про:бренд (31) Япония (243) косметика (15)

 Японская компания купила американский косметический бренд за $850 миллионов

Крупнейший в Японии производитель косметики Shiseido Co. купил известный американский бренд Drunk Elephant за $845 млн.

Как сообщается в пресс-релизе компании, сделку планируется закрыть до конца 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Drunk Elephant – престижная американская марка товаров по уходу за кожей, которая была создана в 2012 году домохозяйкой Тиффани Мастерсон. Она останется на должности главного креативного директора после завершения сделки, а также будет назначена президентом Drunk Elephant.

Котировки акций Shiseido по итогам торгов во вторник выросли на 1,8%. Капитализация компании с начала текущего года подскочила более чем на четверть.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152762
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Киев Пашинский правоохранительные органы Россия суд США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх