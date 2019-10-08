 ЕБРР выделил "Правэкс-банку" 20 миллионов евро на кредиты для экспортеров

Об этом сообщается в пресс-релизе ЕБРР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Участие в TFP поможет "Правэкс-банку" в финансировании экспортно-импортных операций и дальнейшем расширении своей линейки продуктов торгового финансирования", - говорится в сообщении.

Целью TFP является поддержка международной торговли в странах операций ЕБРР. В рамках этой программы ЕБРР предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам, принимая на себя политические и коммерческие платежные риски, связанные с международными торговыми операциями, которые банки финансируют в этих странах. TFP обеспечивает доступ к финансированию для экспортеров и импортеров, в том числе малого бизнеса, а также способствует развитию местного потенциала в сфере соблюдения требований и навыков торгового финансирования.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году ЕБРР взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 13,6 млрд евро в рамках 432 проектов. Участниками TFP являются восемь украинских банков.

"Правэкс-банк" основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2019 года являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию 1 июля 2019 года по размеру общих активов (4,861 млрд грн) "Правэкс-банк" занимал 27 место среди 76 действовавших в стране банков.

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