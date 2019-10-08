 Власти Тернополя заказали строительство нового Дворца спорта за 300 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2021 года по просп. Злуки, 3А построят многофункциональный Дворец спорта, а также обустроят инженерные сети, проезды, тротуары, противопожарные системы, системы видеонаблюдения, контроля доступа, связи, озвучивания арены, съемки и ретрансляции, установят спортивное оборудование, благоустроят и озеленят территорию.

Рабочую документацию по проекту будет разрабатывать субподрядчик ООО "Архитектурная лига" Сергея Вялова.

На заработную плату пойдет 21,03 млн грн или 7% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 3% – 8,76 млн грн. По итогам активных торгов цена сделки с победителем оказалась на треть ниже ожидаемой стоимости закупки в 452,32 млн грн.

ООО "Тернопильбуд" не допустили к аукциону, потому что оно не представило пакет необходимых документов субподрядчика, которого хотело привлечь к разработке рабочей документации.

Допущенными конкурентами победителя торгов были ООО "Альтис-Констракшн" и ООО "Холдинговая компания "Энергомонтажвентиляция", последнее не снижало цену на торгах.

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"Альтис-Констракшн" пожаловался в АМКУ, что "Ювента Инжиниринг" якобы не подала расчеты к сниженной цене. Однако заказчик объяснил, что фирма подала их в письменном виде на следующий день после аукциона, подтвердив это актом приемки. К тому же после аукциона невозможно отклонить его победителя за неподанные обновленные расчеты.

Также, по словам "Альтис-Констракшн", победитель подал некий документ, который не является ни бумажной, ни электронной справкой об отсутствии налогового долга. Однако заказчик ответил, что подлинность этой справки была проверена тендерным комитетом через Реестр ГФС Украины. "Альтис-Констракшн" отозвал жалобу, потому что "отпала необходимость в обжаловании".

Созданная в 2012 году столичная "Ювента Инжиниринг" с уставным капиталом 1,2 млн грн во главе с Юрием Омельяненко принадлежит Андрею Семенову. Он владеет и управляет ООО "ФК "Чемпион Киев" и был известен как вице-президент Украинской ассоциации развития детского и юношеского футбола. По данным системы "YouControl", ранее победителем владел Максим Авлохов, до того – Борис Вац, а еще ранее – Олег Кожухов и Иван Радюк.

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В декабре 2018 года победитель тендера получил два государственных подряда на 88,98 млн грн.

Компания "Альтис-Констракшн" входит в корпорацию "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского – тестя Романа Насирова, который с 2015 года возглавлял ГФС Украины. Учредителями фирмы являются "Альтис Холдинг Лимитед" и "Гарихан Инвестментс Лимитед".