 Минэнерго России впервые признало возможность падения мирового потребления нефти

Как пишут "Ведомости", об этом свидетельствует обновленный Минэнерго РФ проект Энергостратегии России до 2035 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Актуальность документа изданию подтвердили чиновники и участники обсуждений.

В проекте, представленном 21 сентября на совещании у министра энергетики Александра Новака, говорилось о замедлении роста спроса на нефть после 2025 года и о том, что пик потребления может быть достигнут до 2030-х годов.

После еще нескольких обсуждений к 24 сентября чиновники уточнили прогноз: пик спроса на нефть будет в 2030-2040-х годах, а после может начать падать.

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Как отмечает издание, чиновники начали говорить о возможном спаде спроса на нефть в начале 2019 года, но в официальных документах они такого не указывали.

При этом крупнейшие нефтяные компании мира уже начали готовиться к спаду спроса. Представитель норвежской Statoil говорил летом 2018 года, что в ближайшие годы компания рассчитывает на прирост выручки от инвестиций в возобновляемые источники энергии и в связи в этим даже сменила название на Equinor.

Saudi Aramco в 2017 году начала вкладывать в ветряную электроэнергию и публично допустила риск снижения потребления нефти после 2030 года.

Oxford Institute for Energy Studies в исследовании 2018 года сравнил прогнозы Международного энергетического агентства, ОПЕК, BP, Wood Mac и сделал вывод, что продажи нефти начнут падать к 2040-2050-м годам и остановить эту тенденцию будет нельзя.

В то же время в стратегии "Роснефти" до 2022 года говорится о развитии нефтегазохимии и нет ни слова об альтернативных источниках энергии.

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