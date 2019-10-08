 Эксперты улучшили прогноз роста ВВП на 2019-2020 годы, – Минэкономики

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам очередной дискуссии относительно макроэкономического анализа, которая состоялась 7 октября, передает БизнесЦензор.

в Минэкономики состоялась очередная дискуссия по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования между ведущими специалистами в сфере макропрогнозирования, как государственных, так и негосударственных институтов.

"Учитывая прогнозные оценки экспертов… рост ВВП ожидается на 2019 год на уровне 3,2% (по сравнению с предыдущей оценкой 2,7% по состоянию на апрель 2019 года) и прогнозируется на 2020 год на уровне 3,2% (3% предварительная оценка соответственно)", – сказано в сообщении.

По мнению экспертов, рост потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) в 2019-2020 годах составит 7,2% и 6,3% соответственно (предыдущая оценка – 7,6% и 6%).

Прогноз обменного курса гривни к доллару США – 26,3 и 27,3 грн/$ в среднегодовом расчете (предыдущая оценка в соответствии – 28 и 29,18 грн/$).

"Почти все оцененные риски на 2019-2020 годы (как внешние, так и внутренние) имеют интегральные оценки ниже, чем в предыдущем опросе", – отмечается в сообщении.

По оценке экспертов, среди внешних рисков высокую интегральную оценку получили риск дефицита внешнего финансирования и сужения возможностей доступа к международным рынкам капиталов, выход нерезидентов из ОВГЗ.

При этом на 2020 год риски "существенный рост цен на мировых энергетических рынках" и "существенное падение цен на мировых рынках сырьевых (неэнергетических) товаров" получили самую высокую оценку "8", что почти вдвое их оценки на 2019 год.

Среди внутренних рисков высокую интегральную оценку получили "недостаточно быстрое внедрение реформ", "сохранение высокого уровня коррупции" и "обострения ситуации с трудовой деятельностью (фактор усиления трудовой миграции и беженцев)". Одну из самых высоких оценок на 2020 год имеет внутренний риск "внедрения земельной реформы" – 10 (в предыдущем опрос интегральная оценка этого риска была 5).

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Как отмечают в Минэкономики, в мероприятии принимали участие представители Минфина, Национального банка Украины, Государственной службы статистики, представительства МВФ в Украине, Совета предпринимателей при Кабмине и ряда государственных институтов.

В министерстве напоминают, что прогнозы участников опроса не являются прогнозом Минэкономики или правительственным прогнозом.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза в готовящемся ко второму чтению проекте государственного бюджета на 2020 год.

Внесенный Кабинетом министров проект госбюджета на 2020 год основан на весеннем макропрогнозе с учетом роста ВВП на 3,3%.

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