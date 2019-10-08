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 ЕБРР выделит "Укрзализныце" $100 миллионов на модернизацию путей

Европейский банк реконструкции и развития намерен предоставить "Укрзализныце" кредит в размере $100 млн для финансирования тендерной закупки материалов для модернизации путей Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T)

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Если официальным юридическим языком: "Укрзализныця" и Европейский банк реконструкции и развития сообщают о намерении объявить тендер на закупку материалов для модернизации путей Трансъевропейской транспортной сети. Если понятным: на обновление инфраструктуры в ближайшие два года "Укрзализныця" потратит $100 млн", - написал Кравцов.

По его словам, тендер будет проходить по понятным правилам ЕБРР. 

"Круг участников не ограничивается всем известными фирмами: это могут быть как резиденты Украины, так и нерезиденты. Надеюсь, что это таки даст нам возможность избавиться от монополий и заговоров между участниками торгов. По сделке: 70% из привлеченных $100 млн пойдет на модернизацию железнодорожной инфраструктуры. Купим элементы верхнего строения пути, в том числе скрепления. Еще 30% - на обновление средств диспетчерской сигнализации и связи, а также на совершенствование системы контроля железнодорожного трафика. И продолжаем хорошую практику - работу выполняем собственными силами", - сообщил глава "Укрзализныци".

Он отметил. что первая на очереди - колея Трансъевропейской транспортной сети. По транспортному коридору TEN-T проходит примерно 80% всех транзитных грузов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152749
 
 
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