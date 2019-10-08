[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.67 27.01
 Финансы
  146  0
Все про:Кабмин (3478) местное самоуправление (83) отопительный сезон (355)

 Кабмин рекомендовал местным властям выделить средства предприятиям ЖКХ для работы зимой

Кабинет министров Украины рекомендовал органам местного самоуправления рассмотреть вопрос увеличения объема расходов местных бюджетов с целью пополнения уставного капитала предприятий жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения безаварийной работы в отопительный период.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на распоряжение №921-р от 29 сентября 2019 года о подготовке к отопительному сезону, передает БизнесЦензор.

Местным властям также рекомендовано принять меры по снижению уровня кредиторской задолженности за потребленные теплоснабжающими и теплогенерирующими организациями коммунальной формы собственности энергоресурсы.

Местные власти также должны обеспечить принятие решений для финансового обеспечения выполнения обязательств ТКЭ по реструктуризации задолженности за потребленный газ.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152742
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Киев Пашинский правоохранительные органы Россия суд Трамп Формула Штайнмайера
 
 
 
 
 
 вверх