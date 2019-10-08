 В госбюджет заложат 3,4 миллиарда на перепись населения, – Минфин

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, расходы на проведение запланированной в 2020 году второй за время независимости общенациональной переписи населения предусмотрены в объеме 3,43 млрд грн.

В то же время, кроме переписи, Украина продолжит осуществлять другие не менее важные наблюдения – на них правительство планирует потратить в 2020 году 10,6 млн грн, отмечают в Минфине. В частности, как и ежегодно, в 2020 году продолжится регулярное обследование условий жизни домохозяйств.

В министерстве напомнили, что для того, чтобы мотивировать домохозяйства на участие в этом обследовании, каждое из них получает ежеквартальную плату за ведение записей доходов, расходов и других сведений во время проведения исследования условий их жизни – эти расходы в 2020 году дополнительно будут стоить бюджету 7,3 млн грн (для сравнения: в 2019 году эта сумма составляла 5,5 млн грн).

"Выборочные исследования условий жизни домохозяйств является инструментом государственной политики. Они позволяют получить объективную информацию об объеме и структуре доходов и расходов украинцев, информацию о доступе людей к товарам и услугам (например, наличие товаров длительного пользования или доступ к информационным технологиям). Исследования также позволяют изучить распределение этих показателей по типам домохозяйств, типам населенных пунктов", – отмечается в сообщении.

В Минфине также напомнили, что исследовательская работа с этими данными – единственный способ доказательно определить или спрогнозировать влияние социальной и экономической политики на уровень социальной защищенности и на распределение экономического роста в обществе в целом.

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