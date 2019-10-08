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 Всемирный банк предупредил об ухудшении перспектив роста мировой экономики

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс предупредил, что перспективы роста мировой экономики ухудшаются на фоне неопределенности, связанной с выходом Великобритании из ЕС, торговой напряженности и экономического спада в Европе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Financial Times, передает БизнесЦензор.

"Глобальный экономический рост замедляется", - заявил Малпасса.

По его словм, рост мирового ВВП по итогам 2019 года может оказаться ниже 2,6%, прогнозировавшихся в июне, из-за Brexit, рецессии в Европе и торговой неопределенности.

Кроме того, по словам Малпасса, слишком вялый рост инвестиций в большинстве развивающихся стран не позволяет рассчитывать на существенное увеличение доходов в будущем.

В условиях замедления роста экономики странам необходимо проводить "четкие структурные реформы", в том числе усиливать верховенство права с тем, чтобы частные компании могли конкурировать с государственными предприятиями.

"Для многих стран это означает открытие их закрытых и защищенных рынков, обеспечение возможности рыночным силам определять уровень цен и либерализацию потоков капитала", - сказал Малпасс, добавив, что это способствовало бы привлечению большего объема инвестиций как иностранных, так и внутренних.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152734
 
 
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