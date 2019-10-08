 Средства на дотации аграриям использованы на треть, – Минагрополитики

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на материалы Минагрополитики, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, по программе поддержки развития животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции перечислено 1,04 млрд грн (из 3,5 млрд грн).

По программе финансовой поддержки сельхозпроизводителей перечислено 331,1 млн грн (из 881,8 млн грн), финподдержке развития фермерства 136,23 млн грн (из 800 млн грн), поддержки хмелеводства, закладку молодых садов, виноградников – 119,12 млн грн (из 400 млн грн). В то же время по программе предоставления кредитов фермерским хозяйствам перечислено 14,07 млн грн (200 млн грн), финподдержке мероприятий в АПК путем удешевления кредитов – 80,59 млн грн (127,2 млн грн).

Как сообщалось, Кабинет министров предлагает в 2020 году полностью отказаться от целевых дотаций агропредприятиям и направить всю бюджетную поддержку, оцениваемую в 4,4 млрд грн, на компенсацию процентной ставки по кредитам, которые будут привлекать фермеры и небольшие агрохозяйства на покупку земли.

Президент Владимир Зеленский в августе 2019 года поручил разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об открытии рынка земли сельхозназначения до 1 октября, принять закон – до 1 декабря 2019 года. Кроме того, он поручил наполнить Государственный земельный кадастр информацией о земучастках на 100% в срок до 1 января 2021 года.

В конце августа 2019 года Верховная Рада утвердила предложенный премьер-министром Алексеем Гончаруком состав Кабинета министров, в котором Министерство аграрной политики и продовольствия объединили с Министерством экономического развития и торговли.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram