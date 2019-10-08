 "Укрзализныця" передаст часть закупок специально созданному госпредприятию

Об этом сообщил директор офиса по трансформации закупочных процессов АО "Укрзализныця" Владислав Кивгило, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Директор офиса "Укрзализныци" пояснил, что ГП "Профессиональные закупки" осуществляет закупки товаров и услуг для любого заказчика, и берет на себя юридическую ответственность за проведение процедур.

Сейчас "Укрзализныця" в качестве пилотного проекта планирует передать в ЦЗО закупку определенной части отдельных стандартизированных товаров, таких как офисная бумага, компьютерная техника, бытовая химия и др.

"Стратегические для "Укрзализныци" закупки, связанные, в частности, строительством или ремонтом объектов железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава к ЦЗО не перейдут. Их и в дальнейшем общество будет закупать своими силами. На начальном этапе мы стремимся к конкретным заказам увидеть эффективность сотрудничества с этой специализированной государственной организацией", – рассказал Кивгило.

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Он также добавил, что ЦЗО работает в течение двух лет, и за это время уже подтвердила свою эффективность. Например, в прошлом году эта государственная организация закупала для своих заказчиков компьютерную технику на 9% дешевле, чем она стоит на рынке. Поэтому даже учитывая вознаграждение организации за проведение тендеров в размере до 3% от суммы конечных торгов, такие закупки достаточно эффективны.

"Имея сегодня такую ​​юридическую возможность, мы попытаемся ею воспользоваться для организации наших закупок. Главными преимуществами сотрудничества считаем экономию средств, разгрузки тендерных комитетов и снижения репутационных рисков. Мы хотим, чтобы общественность видела заинтересованность компании делегировать независимым экспертам наши закупки", – отметил Кивгило.

Напомним, "Централизованная закупочная организация" (ЦЗО) – юридическое лицо, определенное Кабинетом министров, как заказчик, который организует и проводит процедуры закупок и закупки по рамочным соглашениям в интересах заказчиков в соответствии с законом "О публичных закупках" и постановления правительства "О реализации пилотного проекта по организации деятельности централизованной закупочной организации".

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