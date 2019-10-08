 Кабмин опубликовал постановление об отмене конкурса на участок "Дельфин"

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

Постановление №864 от 11 сентября признает утратившим силу постановление предыдущего Кабинета министров Владимира Гройсмана от 6 марта этого года №271 о проведении конкурса по участку "Дельфин".

Конкурс отменен "в связи с несоответствием процедуры проведения конкурса практике Европейского Союза".

Как писал БизнесЦензор, компания Trident Black Sea была признана победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях СРП. Срок действия соглашения – 50 лет.

Заявки на участие подали четыре компании: американская Trident Acquisitions Corp, американская Frontera Resources Corporation, которой принадлежит инициатива о разработке участка "Дельфин" по СРП, подконтрольное Государственной нефтяной компанией Азербайджанской республики (SOCAR) Caspian Drilling International Ltd. и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине "Укрнафтобуриння".

Премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что конкурс на добычу газа на шельфе Черного моря не оправдал ожиданий в части прихода на украинский рынок мощных игроков мирового уровня, поэтому должен быть объявлен новый конкурс.

Trident была учреждена в марте 2016 года как специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC). В середине 2018 года провела IPO на фондовой площадке NASDAQ, по итогам которого сообщила о привлечении $201,25 млн. Планировалось, что эти средства будут направлены на инвестиции в поглощение энергоактивов в Восточной Европе с фокусом на Украину.

Компания Frontera Resources 1 августа оспорила в Окружном административном суде результаты конкурса на заключение соглашения о разделе продукции (СРП) на разработку углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря.

Ранее руководитель и совладелец победившей в конкурсе на разработку участка "Дельфин" американской компании Trident Acquisitions Илья Пономарев заявил о планах оспорить в суде возможное решение Кабинета министров по объявлению нового конкура на разработку этого углеводородного участка.