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 WhatsApp исправил ошибку, позволяющую взламывать переписку

WhatsApp исправил ошибку безопасности, из-за которой хакеры могли получить доступ к перепискам с помощью вредоносных GIF-файлов, сообщает CNN.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Взлом мог произойти, когда пользователь открывал этот файл в галерее.

"У нас нет оснований полагать, что проблема затронула пользователей. Но мы всегда работаем над тем, чтобы предоставить нашим пользователям новейшие функции безопасности",— сказал телеканалу представитель WhatsApp.

Разработчики исправили ошибку в последнем обновлении мессенджера. Уязвимость устранена в версии 2.19.244.

WhatsApp ранее обнаружил уязвимость своего приложения, из-за которого вредоносная программа могла похищать данные пользователей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152694
 
 
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