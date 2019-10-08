 Более 1000 жителей Черновицкой области купили газ на зиму по летней цене

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Черновцыгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"В общем жители Черновицкой области закупили на отопительный период 1,5 млн кубических метров газа. В среднем один клиент, воспользовавшийся акционным предложением, заказал и оплатил 1,3 тыс. кубометров голубого топлива", - сообщает компания.

"С 15 октября для них открывается новая возможность - они смогут в онлайн-режиме выбирать период, в который им выгоднее использовать свой запас", - говорится в сообщении.

Возможность приобретения газа на зиму по фиксированной акционной цене 5 995,53 грн за 1000 кубометров потребители газа получили впервые. Эта цена была определена оптовым продавцом природного газа НАК "Нафтогаз Украины", который выступает гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него. По информации оптового поставщика, участники акции "Твоя Энергонезависимость" сократят расходы на газ в отопительный период до 25%.

"Следовательно, 1159 буковинцев воспользовались такой акцией от НАК "Нафтогаз Украины" и приобрели 1 548,9 тыс. кубометров. При этом 40% заявок на покупку газа оформлены онлайн с помощью "Личного кабинета" на сайте 104.ua., а 60% - в Центрах обслуживания клиентов "Черновцыгаза", - сообщает компания.

Участники акции имеют свободу выбора, как использовать приобретенный запас газа в отопительный период. Например, в месяц, когда акционная цена окажется выше цены ПСО, потребитель будет платить за потребленный газ по цене ПСО. При этом объем акционного газа в таком месяца не используется и переходит на следующий период. Если же акционная цена сравняется или окажется ниже цены ПСО, потребитель сможет выбрать выгодную для него цену. Покрыть потребленные кубометры за счет акционного газа или оплатить определенный им объем по цене ПСО - решать потребителю.

В акционной цене не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона и будут оплачиваться дополнительно по ежемесячным счетам.

"При выборе расчета по акционной цене потребителю необходимо оплатить только услуги по его доставке (распределения и транспортировки). Стоимость услуг по доставке газа, а также остаток предоплаченного газа по акции "Твоя Энергонезависимость" потребители смогут отслеживать в ежемесячном счете за использованное топливо, как онлайн в "Личном кабинете" на сайте 104.ua, так и при получении печатного счета по почте. Также стоит напомнить, что потребителям, которые воспользовались акцией, необходимо обязательно ежемесячно передавать показания счетчика газа", - объясняет директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Екатерина Параска.

Если купленный резерв газа будет использовано до 1 апреля 2020 года, потребители в дальнейшем будут платить за газ на общих условиях. Клиенты компании, которые до 1 апреля 2020 годы не используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств в счет следующих платежей или вернуть деньги.