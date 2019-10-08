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 Число нефтегазовых установок в мире сокращается второй месяц

Количество действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в сентябре сократилось по итогам второго месяца подряд, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 2141 установок против 2206 в августе. При этом сентябрьский уровень на 117 ниже показателя за аналогичный месяц 2018 года.

В том числе в США количество установок в прошлом месяце сократилось на 48 относительно августа и составило 878, что является минимумом с апреля 2017 года. В Канаде показатель уменьшился на 10 - до 132 буровых. Таким образом, на долю Северной Америки в сентябре приходилось 47,2% работающих в мире буровых против 48,4% месяцем ранее.

Количество установок за минувший месяц снизилось в Европе на 17 (до 176) и в Латинской Америке - на 5 (до 189). Между тем в Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель увеличился на 6 (до 226) и на Ближнем Востоке - на 9 (до 425), тогда как в Африке он не изменился (115).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру в целом. С 7 июня 2019 года компания включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2018 году увеличилось по итогам второго года подряд и составляло 2211. По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный показатель за 17 лет - 1593 буровые. В 2014 году в мире работало максимальное с 1985 года число установок - 3578.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152687
 
 
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