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 "Укрзализныця" закупила новое постельное белье на 10 миллионов

АО "Укрзализныця" подписало первый договор с ООО "Текстиль-Ривне" о поставке 11 тыс. комплектов постельного белья по цене 297,36 грн/шт.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации на сайте ProZorro, в первом аукционе по отбору поставщиков постельного белья по рамочному соглашению, кроме "Текстиль-Ривне", принимали участие ООО "Украинская швейная фабрика" и ООО "Евроклинсервис".

Кроме того, к настоящему времени уже состоялся второй аукцион по поставке еще 12 тыс. комплектов постельного белья "Укрзализныци". Как указывается на ProZorro, победителем аукциона стало ООО "Украинская швейная фабрика" (цена – 297,36 грн/шт.).

В целом, согласно сообщению на странице Facebook-сообщества "Прозора зализныця", рамочное соглашение предусматривает поставку компании 34,78 тыс. комплектов постельного белья на общую сумму 10,43 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152682
 
 
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