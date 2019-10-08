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 Generali OFE увеличила долю в крупнейшем украинском производителе яиц "Овостар"

Компания Generali OFE увеличила долю в холдинговой компании "Овостар Юнион", одного из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, до 10,93% с 9,94% в результате сделки 3 октября 2019 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению "Овостара", обнародованному на Варшавской фондовой бирже во вторник, до увеличения доли в уставном капитале Generali OFE владела 596,509 акциями "Овостар Юнион", после - 655,909.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее главным исполнительным директором Б.Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

По итогам 2018 года "Овостар" сократил чистую прибыль на 23,6% по сравнению с 2017 годом - до $17,5 млн. Выручка в прошлом году возросла на 27% - до $125 млн. В 2018 году "Овостар" нарастил продажи яиц на 15,6% - до 1,381 млрд шт., производство яиц за прошлый год сократил на 2% - до 1,625 млрд яиц.

В январе-июне 2019 года "Овостар" получил $3,7 млн чистой прибыли, что в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года, выручка в первом полугодии 2019 года сократилась на 15% - до $54 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152680
 
 
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