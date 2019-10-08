 РГК одобрила внедрение НКРЭКУ новой методики расчета цены доставки газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу РГК сообщает БизнесЦензор.

"Вчера, 8 октября Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новую методику расчета тарифа на доставку газа для операторов ГРМ и одобрила проект тарифов. Прозрачный подход в установлении платы за доставку газа основывается на заказанной потребителем мощности и будет зависеть от объемов потребления", - сообщает РГК.

Предложена НКРЭКУ новая модель тарифа на распределение газа является более справедливой по сравнению с предыдущим подходом, которая основывался на максимальной установленной мощности.

Новой методике предусмотрено, что оплата стоимости доставки газа будет происходить равными ежемесячными частями. Это сделает оплату простой и прогнозируемой, а также уменьшит финансовую нагрузку на потребителя зимой, поскольку он будет платить за доставку газа равными частями в течение года.

Во время заседания комиссии, председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко отметила, что формирование тарифов на основании мощности, предусмотрено Законом Украины "О рынке природного газа". Аналогичные подходы в оплате транспортировки газа уже применяют на рынке. По подобной методике сформированы тарифы государственного оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз".

Новая модель тарифообразования позволит завершить процесс отделения услуги распределения от продажи самого газа, как товара. Соответствующие шаги предусмотрены Законом Украины "О рынке природного газа" и требованиями Третьего энергетического пакета. Потребитель будет видеть, сколько он платит за сам газ и за его доставку и влиять на свои расходы.

"Равномерные платежи потребителей в течение года позволят операторам ГРМ получить ресурс необходим для обслуживания и модернизации сетей. В свою очередь, это позволит повысить безопасность и бесперебойность распределения природного газа", - сообщает РГК.

"После принятия новой методики появится возможность направить средства на повышение зарплат работникам газовых компаний. После утверждения тарифов сотрудники операторов ГРМ смогут рассчитывать на оплату труда на уровне около 13 500 грн в месяц, что равно средней зарплате в промышленности", - говорится в сообщении.

РГК заявляет, что вместе с тем, НКРЭКУ не предусмотрела в предложенных тарифах достаточной компенсации убытков газораспределительных компаний. Только в прошлом году они получили потерь на сумму, превышающую 4,5 млрд грн. При предложенных темпах финансирования, убытки будут возмещаться более 20 лет.