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 ЕБРР выделил трем банкам 70 миллионов евро для поддержки малых предприятий (обновлено)

"Райффайзен Банк Аваль", "ПроКредит Банк" и "ОТП Банк" подписали с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Евросоюзом кредитное соглашение на общую сумму до 70 млн евро в гривневом эквиваленте в рамках программы финансирования местных малых предприятий (МСП) EU4Business.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Церемония подписания соглашения состоялась в офисе ЕБРР во вторник.

В частности, "Райффайзен Банк Аваль" получит кредит в размере 25 млн евро в гривневом эквиваленте, "ПроКредит Банк" – 20 млн евро в гривневом эквиваленте, "ОТП Банк" – 25 млн евро в гривневом эквиваленте.

Общий лимит программы составляет 120 млн евро в гривне.

Как уточнил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, эта программа призвана улучшить доступ к финансированию для малого и среднего бизнеса и поддерживается грантовым финансированием ЕС.

"Средства будут предоставляться на инвестиции, а также для целей оборотного капитала местных малых предприятий", – написал Усов на своей странице в сети Facebook.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152663
 
 
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