 ЕБРР выделил трем банкам 70 миллионов евро для поддержки малых предприятий (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Церемония подписания соглашения состоялась в офисе ЕБРР во вторник.

В частности, "Райффайзен Банк Аваль" получит кредит в размере 25 млн евро в гривневом эквиваленте, "ПроКредит Банк" – 20 млн евро в гривневом эквиваленте, "ОТП Банк" – 25 млн евро в гривневом эквиваленте.

Общий лимит программы составляет 120 млн евро в гривне.

Как уточнил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, эта программа призвана улучшить доступ к финансированию для малого и среднего бизнеса и поддерживается грантовым финансированием ЕС.

"Средства будут предоставляться на инвестиции, а также для целей оборотного капитала местных малых предприятий", – написал Усов на своей странице в сети Facebook.