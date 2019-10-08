 Россия объявила в розыск Фукса

Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает БизнесЦензор.

Как сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы, Фуксу заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

"Таганский районный суд Москвы сообщает, что в производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Фукса Павла Яковлевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он объявлен в розыск. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00 мск", - сказала представитель суда. Детали уголовного дела не сообщаются.

Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве. "Информация о нахождении материала в производстве суда в отношении Романа Фукса является некорректной", - уточнили в суде.

В ноябре прошлого года были РФ были введены санкции против 322 граждан Украины, включая Павла Фукса.

В феврале 2017 года СМИ сообщали, что экс-министр Минэнергоугля Эдуард Ставицкий и нардеп от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко продали газовый бизнес российскому миллиардеру Павлу Фуксу, в том числе компанию "Голден Дэррик".

Сам Фукс в интервью ЭП в феврале 2018 года отрицал, что владеет долей в East Europe Petroleum, но признал, что планирует покупку ряда принадлежащих компании лицений на добычу.

После приобретения компании структурами, связанными с Павлом Фуксом, компания была переименована в "Ист Юроуп Петролеум", а Государственная служба геологии восстановила ей все ранее приостановленные лицензии на добычу газа.