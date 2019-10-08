 США ввели санкции против 28 китайских компаний и госучреждений

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Среди подвергнутых санкциям - Управление общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, 19 подчиненных ему организаций, а также 8 компаний, самая известная из которых Hikvision, крупнейший в мире производитель систем видеонаблюдения.

В заявлении Министерства торговли США говорится, что объекты санкций "были уличены в нарушениях прав человека и злоупотреблениях в ходе кампании репрессий, массовых незаконных задержаний и ведении электронного наблюдения за уйгурами, казахами и другими группами представителей мусульманских меньшинств". Внесение в специальный список Министерства торговли влечет запрет на импорт американских технологий без специального разрешения американских властей.

Hikvision заявила протест по поводу этого решения Министерства торговли США, подчеркнув, что несколько месяцев назад она наняла специального советника, американского специалиста в области прав человека, чтобы убедиться, что она действует в рамках международных норм.

В апреле группа американских законодателей призвала администрацию Трампа наказать китайские компании, "причастные к нарушению прав человека". По данным ООН, в китайских центрах массового содержания под стражей сейчас находится более миллиона уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств.