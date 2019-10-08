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 Цены на нефть поднялись до $58,68 за баррель

Котировки нефти растут во вторник на азиатских площадках на надеждах инвесторов на прогресс в торговых переговорах США и Китая, которые начнутся в четверг после нескольких месяцев перерыва.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,33 (0,57%) к уровню закрытия понедельника, до $58,68 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,02 (0,03%), до $58,35 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дорожали на $0,31 (0,59%) - до $53,06 за баррель. За понедельник WTI подешевела на $0,06 (0,11%), до $52,75 за баррель.

В ходе встреч с представителями Вашингтона, прошедших в Пекине за последние недели, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения с США. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию на стартующих 10 октября переговорах в Вашингтоне, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать темы реформирования промышленной политики и государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация американского президента Дональда Трампа.

Кроме того, в конце недели ожидается публикация обновленных прогнозов нефтяного рынка со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА).

По словам аналитиков Commmerzbank, участники рынка проявляют осторожность после публикации ряда слабых статистических данных, которые могут отрицательно сказаться на перспективах спроса на нефть в 2020 году и потребуют от ОПЕК еще больше сократить объемы добычи.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152635
 
 
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