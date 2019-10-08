 Трамп пообещал уничтожить экономику Турции

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

При этом президент США не уточнил, за какие конкретно действия могут наказать Турцию.

"Как я решительно повторял ранее, я повторяю сейчас, если Турция сделает что-то, что я в своей великой и непревзойденной мудрости сочту переходом черты, я полностью уничтожу и истреблю экономику Турции, как уже делал ранее", - заявил Трамп.

Рынки быстро среагировали на угрозы американского президента. Вскоре после публикации твита Трампа курс турецкой лиры, по данным бизнес-портала MarketWatch, упал на 2,31 процента.

Ранее президент США также заявил, что американским войскам пора уйти из Сирии, выйти "из этих бесконечных войн". По его словам, Турция, Европа, Сирия, Иран, Россия и курды должны теперь сами решать, что они хотят делать с захваченными боевиками "Исламского государства". Он отметил оказанную Вашингтоном поддержку курдам.

Эти заявления звучат на фоне подготовки Турции к военной операции в Сирии на территории восточнее Евфрата. Цель операции - очистка территории от сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). США не поддерживают, но и не мешают проведению операции.

В YPG поведение США назвали "ударом в спину". Представители самообороны сирийских курдов указали на то, что ранее Вашингтон обещал не допустить турецкого вторжения в регион. YPG была одним из главных союзников США в борьбе с ИГ.

В Германии и Евросоюзе призвали Турцию отказаться от этой военной операции. По мнению Берлина и Брюсселя, она может привести к дальнейшей эскалации конфликта и новому потоку беженцев.