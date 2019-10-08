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 Суд вернул кинотеатр "Тампере" в пользу общины Киева

Суд удовлетворил иск о признании недействительным свидетельства о праве собственности коммерческой структуры на целостный имущественный комплекс "Кинотеатр "Тампере" в Киеве и признал право собственности за территориальной общиной столицы.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По информации следствия, в конце 2013 года частное общество незаконно получило право собственности на целостный имущественный комплекс "Кинотеатр "Тампере", расположенный на ул. Героев Севастополя в Киеве, площадью более 2000 м и стоимостью более 42,5 млн грн. В дальнейшем общество передало его в ипотеку лицу-нерезиденту.

Отмечается, что прокуратура заявила иск о признании недействительным свидетельства о праве собственности коммерческой структуры на указанный объект недвижимости и права собственности за территориальной общиной Киева.

"После длительного судебного разбирательства и возвращения Верховным Судом дела в суд апелляционной инстанции, Северным апелляционным хозяйственным судом принято решение об удовлетворении иска прокуратуры в полном объеме. Решение вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152632
 
 
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